Everton, Juventus'un gözden çıkardığı Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
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Everton, Juventus'un gözden çıkardığı Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor

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Juventus'tan ayrılması gündem olan Merih Demiral için Everton harekete geçmeye hazırlanıyor. Premier Lig ekibinin, milli futbolcuyu transfer etmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Juventus'un gözden çıkardığı Merih Demiral'ın yeni rotası netleşmeye başladı. Milli futbolcu için Everton'ın devreye girdiği ve İngiliz ekibinin bu transfer için son derece ısrarcı olduğu öğrenildi.

EVERTON TRANSFER İÇİN ŞARTLARI ZORLAMAYA HAZIR

İngiliz basınından Football365.com'un haberine göre lacivert beyazlılar, Juventus'un gözden çıkardığı 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için çaba harcıyor. İtalyan gazeteci Nicolo Ceccarini'ye dayandırılan haberde Everton, transfer için şartları zorlamaya hazır.

Everton, Juventus'un gözden çıkardığı Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
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