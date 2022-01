EverGrow ve HUH Token çekişmesi sürüyor

Kısa bir süre göz önüne alındığında, böyle bir artış konuya dair şaşkınlıkları da beraberinde getirdi. EverGrow Coin de harika bir başlangıç ??yaptı. Bununla birlikte, madeni para şu anda yavaşlıyor ve bir süredir bir düşüşte sıkışıp kalıyor. Peki, HUH Token EverGrow'un liderliğini takip edip çok çabuk tükenecek mi? HUH ivmesini sürdürecek ve bir kripto öncüsü olacak mı?

EverGrow ve HUH Token yarışı sürüyor

EverGrow Coin (EGC), Bitcoin gibi zamanla daha nadir hale gelmesi amaçlanan deflasyonist bir kripto para birimidir. Kuruluşunun sadece iki haftasında 20.000 sahibi olan olağanüstü dönüm noktasını aştı. Ön satış, sahiplerin Binance Pegged ABD doları cinsinden pasif gelir elde etmesiyle ezici bir başarı kazandı. EverGrow'un benzersiz bir kripto para birimi ve DeFi çözümleri karışımı sağlamak için en önemli platformlardan biri olması bekleniyordu. Bu potansiyel olarak bir gün gerçekleşebilecek olsa da, gerçek oldukça farklı görünüyor.

EverGrow düşüş mü yaşıyor?

EverGrow bir süredir düşüşte ve durgunluk yaşıyor. EverGrow topluluğunun üyeleri oldukça üzülüyor, hatta bazıları para birimini 'NeverGrow' olarak yeniden adlandırıyor. Bu, web sitelerinde yetersiz teslimatla birleştiğinde ise birçok yatırımcının çekingen olmasına ve rahat bir zaman diliminde basit ve şık bir web sitesi bile yapamazlarsa yeni platformlarında teslim edemeyeceklerine inanmalarına neden oldu. Oyun kazanmak için krater veya onların oyunu.

HUH Token piyasada farklılık yaratıyor

HUH Token, kendisini Shiba Inu, Floki Inu, Samoyedcoin, Dogecoin ve Cumrocket gibi diğer popüler meme kripto para birimlerinden ayırıyor. HUH Tokensadece piyasa spekülasyonuna bağlı kalmak istemiyor. Bu nedenle, bir yardımcı program belirtecinin işlevselliğini meme belirteçlerinin popülaritesi ile birleştiren dünyanın ilk utimeme kripto para birimini olarak tanımlanıyor. Herkesin HUH Token ile heyecanlandığına inanmamızın ikinci nedeni ise çığır açan tavsiye sistemi olarak görülüyor.

HUH Token'dan kullanıcılarına özel tavsiye sistemi geldi

Sahipler benzersiz referans kodlarını arkadaşları ve aileleriyle paylaşabiliyor. Her başarılı hakemin ilk satın alımında %10 BNB kazanabiliyor. Tavsiye edebileceğiniz kişi sayısında bir sınırlama olmamasıyla birlikte HUH Nation'a katılmasını her istendiğinde BNB kazanılıyor. Hakemler ayrıca satış ücretlerinde %10 indirim aldıkları için tazmin ediliyor. Sahipleri HUH Token'ın üçüncü ayırt edici özelliği olan iki gelir akışına sahip oldukları için daha fazla para kazanıyor. HUH Token, hem BNB'yi hem de yerel jetonunu dağıtmasına izin vererek, her ikisinden de yararlanmanıza izin vererek, tokenomikte yol gösteriyor. HUH Token'in yaratıcıları bu uygulamalarla herkesin kullanabileceği yeni bir gelir kaynağı sağlayarak kripto endüstrisini değiştirmek istiyor.

