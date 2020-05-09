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Evden çıkmadan kapıda otomobil teslimat imkanı

Evden çıkmadan kapıda otomobil teslimat imkanı
09.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:41

Suzuki Türkiye, otomobil severlerin evlerinden çıkmadan kapıda teslimat imkanıyla, sıfır kilometre araç sahibi olabileceği "Suzuki'm Kapımda" uygulamasını devreye aldığını duyurdu.

Suzuki Türkiye, otomobil severlerin evlerinden çıkmadan kapıda teslimat imkanıyla, sıfır kilometre araç sahibi olabileceği "Suzuki'm Kapımda" uygulamasını devreye aldığını duyurdu.

Türkiye'deki tüm bayilerinde geçtiğimiz Mart ayında online görüşme hizmetini başlatan Suzuki, kullanıcıların evinden çıkmadan otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak yenilikçi bir adımı daha hayata geçiriyor. Verilen bilgiye göre, görüntülü görüşme hizmetiyle başlayan "Suzuki'm Kapımda"uygulaması, kullanıcıların satın almak istediği Suzuki modeline ait kapora, satış sözleşmesi, ödeme gibi işlemlerin kolay ve güvenilir bir şekilde tamamen internet üzerinden yapılmasına olanak sağlıyor. Aracın tahsisat durumu, sipariş formu, kredi müracaatı, plaka tescil gibi benzeri işlemleri ise markanın yetkili satıcıları tarafından gerçekleştiriliyor. İşlemlerin sonucunda otomobil çekiciyle kapıya bırakılırken, kalan tüm yasal süreçler kapıda imza yöntemiyle tamamlanabiliyor.

"Sıfır kilometre araç alımını kapıya taşıyoruz"

İnsanların sağlığını riske atmadan otomobil ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecek sistemleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO'su Kağan Dağtekin, "Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu kapsamda hem yetkili satıcılarımız hem de müşterilerimiz için bazı tedbirler aldık. Bu tedbirlerin ilki online görüntülü görüşme hizmetimizdi. Ardından otomotiv satışlarında yaşanan daralmanın Nisan ayında ülkemizde daha da hissedilmesiyle birlikte, evlerinde kalarak otomobil alım-satım süreçlerinde aksaklıklar yaşamaya devam eden müşterilerimize yönelik bir adım daha atmış bulunuyoruz. Bu kapsamda tamamen uçtan uca satışa olanak sağlayan, insanların evlerinden çıkmadan otomobil satın alabileceği bir uygulama olan "Suzuki'm Kapımda"ya başladık. Uygulama, sıfır kilometre araçları kapıya taşıyarak hayatı kolaylaştırıyor. Birçok sürecin yetkili satıcılarımız tarafından gerçekleştirilebildiği uygulamada, otomobili kapıya kadar getiriyor ve satın alım işlemlerinizi teslimat sırasında tamamlayabiliyoruz. Böylece otomobil severler, evlerinden çıkmadan sıfır kilometre bir araca sahip olabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Eve teslim otomobil satış hizmetinin yavaş yavaş birçok markanın gündeminde yer edinmeye başladığını vurgulayan Dağtekin, "Her şerde bir hayır var sözü çok doğru. Koronavirüs sebebiyle tüm otomotiv firmaları globalde ve ülkemizde uzun vadede planladıkları birçok dijital hizmeti öne çekmeye başladılar. Böylece bu sıkıntı bize yeni hizmetleri devreye almak için cesaret verdi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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