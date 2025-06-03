Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı?

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım yardımı, bayram öncesi erken ödeme beklentisiyle gündemde. Peki, Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken, evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl bayram dolayısıyla ödemeler erken yatırılmıştı. Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı?

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Evde bakım desteği her ay 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Ancak dini bayramlar gibi özel günlerde bakanlık, vatandaşların mağdur olmaması adına ödemeleri erken tarihlere çekebiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine sağlanan evde bakım maaşları normal zamanda her ay 15 ile 31'i gibi ödeniyor. Ancak bayramdan ötürü ödemelerin erken yapılması bekleniyor. Konuya dair henüz Bakanlıktan bir açıklama gelmedi.

Ancak geçtiğimiz sene evde bakım maaşları erken hesaplarda yerini almıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!

Ünlü oyuncu trafikte tartıştığı şoföre küfürler savurdu
Galatasaray'ın kiralık yolladığı Mathias Ross için karar verildi

Galatasaray'a geri döndü
CHP'li Eren Erdem: Kılıçdaroğlu'na küfretmek için 600 kişilik trol ekibi kuruldu

"Kılıçdaroğlu'na küfretmek için trol ekibi kuruldu başında o isim var"
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
İngiltere Başbakanı Starmer, yeni savaş hazırlığı planını duyurdu

Avrupa ülkesi yeni savaş hazırlığı planını duyurdu
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.