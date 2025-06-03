Kurban Bayramı yaklaşırken, evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl bayram dolayısıyla ödemeler erken yatırılmıştı. Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı?

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Evde bakım desteği her ay 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Ancak dini bayramlar gibi özel günlerde bakanlık, vatandaşların mağdur olmaması adına ödemeleri erken tarihlere çekebiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine sağlanan evde bakım maaşları normal zamanda her ay 15 ile 31'i gibi ödeniyor. Ancak bayramdan ötürü ödemelerin erken yapılması bekleniyor. Konuya dair henüz Bakanlıktan bir açıklama gelmedi.

Ancak geçtiğimiz sene evde bakım maaşları erken hesaplarda yerini almıştı.