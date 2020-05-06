Europol'ün tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 19 bin tarihi eser ele geçirildi
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Europol'ün tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 19 bin tarihi eser ele geçirildi

Europol'ün tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 19 bin tarihi eser ele geçirildi
06.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:38

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), tarihi ve arkeolojik eser kaçakçılarına yönelik 103 ülkede gerçekleştirilen 300'den fazla operasyon neticesinde 19 binden fazla tarihi eserin ele geçirildiğini duyurdu.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), tarihi ve arkeolojik eser kaçakçılarına yönelik 103 ülkede gerçekleştirilen 300'den fazla operasyon neticesinde 19 binden fazla tarihi eserin ele geçirildiğini duyurdu.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, kuruluşun Interpol, Dünya Gümrük Örgütü ve İspanya güvenlik teşkilatı Guardia Civil ile iş birliği halinde gerçekleştirdiği "ATHENA 2" ve "PANDORA 4" adını verdikleri operasyonlar neticesinde 101 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonda ele geçirilen 19 binden fazla tarihi eserin büyük kültürel öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, bunlar içerisinde Afganistan'dan İstanbul'a götürülmek istenen 971 eserin de yer aldığı kaydedildi.

Operasyonda kapsamında İspanya'da 242 tarihi altın takı yakalanırken, Arjantin'de 2 bin 500, Litvanya'da 1375 madeni para güvenlik birimleri tarafından ele geçirildi.

Operasyonla ilgili Europol Direktörü Catherine de Bolle, "Suç örgütleri sadece silah ve uyuşturucu kaçırmıyorlar. Bu örgütler çoğu zaman çok para getirdiği için kültür eselerini de kaçırıyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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