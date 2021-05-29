Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin son durağı Muğla oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin son durağı Muğla oldu

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin son durağı Muğla oldu
Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Spor

Dünyanın önde gelen otomobil rallilerinden 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Muğla Dalyan'da sona erdi.

Dünyanın önde gelen otomobil rallilerinden 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Muğla Dalyan'da sona erdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'den 16 Mayıs'ta yola çıkan araçlar; Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye etabına Edirne'den başladı.

İstanbul, Ankara, Kapadokya, Adana, Mersin ve Antalya'dan geçen 7 araçlık kafile, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Mahallesi'ne ulaştı.

Dalyan turuna katılan ralliciler, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın verdiği startla, 12 kilometre yol katederek Radartepe mevkisine çıkarak, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bulunduğu İztuzu plajını ziyaret etti.

Tur, ralliye katılanlara günün anısına verilen hediyelerle sona erdi.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, AA muhabirine, Brüksel'den başlayan turu Muğla Dalyan'da sorunsuz bir şekilde bitirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin güzelliklerini ve gastronomisini tanıtmayı amaçladıklarını belirten Serin, "Pandemi bütün spor alanlarını olduğu gibi bizi de etkiledi. Birçok arkadaşımız buradan döndüğü zaman iki hafta evde karantinada olacağından dolayı yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Biz yine de 'her şeye rağmen' sloganıyla Dalyan'a geldik." diye konuştu.

Organizasyon kapsamında Dalyan'a üçüncü kez geldiklerini ifade eden Serin, şunları kaydetti:

"6 bin 500-7 bin kilometre yol geldik. Dalyan bizim için özel bir yer. Bazı şeyler ara verince unutulur düşüncesiyle bu heyecanı kaybetmemek için organizasyonu bu yıl da düzenledik. Umarım 2022 yılında daha heyecanlı daha çok katılımlı bir ralli olur. 2022 yılında Tuna'dan Orhun'a bir ralli olacak. İpek yolu rallisi. Onun hazırlığı da yapılacak. Ağustos ayında onun güzergah çalışmasını yapacağız."

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin son durağı Muğla oldu
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin son durağı Muğla oldu
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin son durağı Muğla oldu
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin son durağı Muğla oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Hasan Polatkan Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Gülşen Demet Evgar Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Ergin Ataman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin son durağı Muğla oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 23:07:42. #1.11#

title