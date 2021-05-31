EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı
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EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Spor

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajları yağmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Anadolu Efes'i tebrik etti.

THY EuroLeague final maçında Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi unvanını, attığı 25 sayıyla Anadolu Efes'ten Vasilije Micic aldı.

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı

TARİHİNDE İLK KEZ EUROLEAGUE ŞAMPİYONU

Anadolu Efes, bu şampiyonlukla birlikte tarihinde ilk kez Euroleague şampiyonu oldu. 2018-2019 sezonunda Final-Four oynama başarısı gösteren Efes, geçtiğimiz yıl ise sezonun koronavirüs salgınından dolayı iptal edilmesinin ardından kupayı bu yıl kazanmayı başardı. Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından 2'nci kez Euroleague şampiyonluğunu Türkiye'ye getirerek, çok büyük bir başarıya imza attı.

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Mücadelenin ardından büyük sevinç yaşayan Anadolu Efes'e başta Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasetçilerden çok sayıda tebrik mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turkish Airlines #EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan #AnadoluEfes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı

KILIÇDAROĞLU: YÜREKTEN KUTLUYORUM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle, Anadolu Efes'i kutladı. Kılıçdaroğlu, "EuroLeague şampiyonu olan, bizlere büyük bir gurur yaşatan AnadoluEfesSK camiasını yürekten kutluyorum. #AnadoluEfes" dedi.

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı

BAKAN SOYLU: TEBRİK EDİYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Anadolu Efes'i tebrik ederek, " Avrupa Şampiyonu @AnadoluEfesSKTHY #EuroLeague Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan#AnadoluEfes'in, sporcularını ve yönetimini tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı

ALTUN: AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında "#Euroleague şampiyonu milli gururumuz @AnadoluEfesSK Avrupa'nın en büyüğü! Tebrikler! Flag of Turkey" dedi.

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı

BAKAN KASAPOĞLU DA TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"THY EuroLeague 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY EuroLeague şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getiren Anadolu Efes'e ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimine her zaman destek olan, başta Anadolu Grubu adına Tuncay Özilhan olmak üzere, bu zaferin mimarı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, parkede mücadeleden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, istatistikçisinden malzemecisine kadar Anadolu Efes Spor Kulübünün bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum"

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı
EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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