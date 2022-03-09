EuroLeague'de çok tartışılan oylama

İSTANBUL (DHA) - Masada iki seçenek

Çoğunluk "Sayılmasın" dedi

EuroLeague yönetiminin sorumluluktan kaçarak bu kararı kulüplere bırakması yeni bir tartışma konusu yarattı. Daha önce de aldığı birçok kararla eleştirilen EuroLeague yönetimi, bir kez daha hem kulüpler hem taraftarlar tarafından tepki gördü. EuroLeague yönetimi aldığı bu oylama kararı ile birlikte; takımları, kendine en avantajlı sistemi seçme konusunda karşı karşıya getirdi ve kulüpler arasında problemler yaşanmasının önünü açmış oldu.