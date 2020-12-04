Eurobond nedir? Eurobond hesaplama, eurobond nasıl alınır?

Borçlanma temelli bir kavram olan eurobond sık sık gündeme gelen konuların içeriğinde yer almaktadır. Eurobond hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Eurobond nedir? Eurobond hesaplama, eurobond nasıl alınır? Eurobond avantajları nelerdir?

Eurobond sık sık gündeme gelen konulardan biri olmaya devam ediyor. Genellikle uluslararası finans şirketlerinden oluşan bir grup tarafından borçlanan için ihraç edilen eurobond nedir? Eurobond nasıl hesaplanır, nasıl alınır?

EUROBOND NEDİR?

Eurobond ya da Avrovil, devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır.

Bir ülkenin dış borçlanmasında kullandığı enstrümanlar olan Eurobondlar, genellikle Euro ve USD cinsinden ihrac edilen, uzun vadeli borçlanma senetleridir. Tanım olarak hazine bonosu ve devlet tahvilleri ile benzerdir, ancak iç borçlanmaya yönelik olan bu kâğıtlar Devlet iç borçlanma senedi olarak tanımlanmakta iken Eurobondlar dış borçlanma statüsündedir.

Eurobond fiyatları, hem ihraç eden ülke veya kuruluşun mali ve ekonomik performanslarından, hem de uluslararası finansal piyasalardaki gelişmelerden etkilenmektedir.

Eurobond, bir ülkenin kendi para biriminden başka bir para biriminde düzenlenmiş uzun vadeli tahvillerdir. Genellikle uluslararası finans şirketlerinden oluşan bir grup tarafından borçlanan için ihraç edilir. Devletler gibi şirketler de Eurobond yoluyla borçlanabilir. Eurobond getirileri ülkenin risk primiyle doğrudan ilişkilidir. Yüksek risk primi olan ülkelere ait veya o ülkelerde yerleşik şirketlere ait Eurobond'ların da getirisi yüksek olacaktır. Genel olarak Eurobond getirileri yüksektir denemez.

EUROBOND HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Eurobond hesaplama bankaların sitelerinde yer almaktadır. Buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

EUROBOND AVANTAJLARI