Euro kuru bugün: Euro kaç TL? Euro yükseldi mi? Son dakika euro kuru

Euro kuru artışını sürdürürken, euro fiyatı da araştırılıyor. Birçok vatandaş euro fiyatları anlık ne durumda merak ediyor. Euro 2 Kasım Pazartesi günü 9.71 TL ile başladı. Peki, euro kaç TL oldu?

Döviz kuru dalgalanmayı sürdürüyor. Buna paralel olarak da dolar ve euro fiyatları artmaya devam ediyor. Vatandaşlar, euro fiyatının 9 TL sınırını aşmasıyla birlikte canlı euro kuru takibini sorgulamaya başladı. Piyasalarda son durum ne? İşte, 2 Kasım euro fiyatları...

EURO KAÇ TL?

2 Kasım Pazartesi günü dolar, 9.71 TL ile açılışı yaptı. Güniçi alış fiyatı 9,7474 iken satış fiyatı ise 9,7658 TL olarak görünüyor. Doların önceki kapanışı ise 9,7334 oldu.

Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında avro/TL yüzde 0,5 artışla 9,77'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 10,8250'den satılıyor. Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 94,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi de yüzde 1,1640'tan işlem görüyor.

DÖVİZ KURU

DOLAR - Alış: 8,3720 Satış: 8,3838

EURO - Alış: 9,7474 Satış: 9,7658

STERLİN -Alış: 10,8143 Satış: 10,8207

İSVİÇRE FRANGI - Alış: 9,1506 Satış: 9,1583

JAPON YENİ - Alış: 8,0098 Satış: 8,0144

SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ - Alış: 2,2401 Satış: 2,2416

NORVEÇ KRONU - Alış: 0,8765 Satış: 0,8772

DANİMARKA KRONU - Alış: 1,3124 Satış: 1,3133

AVUSTRALYA DOLARI - Alış: 5,8786 Satış: 5,8822

KANADA DOLARI - Alış: 6,2977 Satış: 6,3023

İSVEÇ KRONU - Alış: 0,9411 Satış: 0,9418