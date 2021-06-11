Euro 2020 Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu nasıl? Hakemleri kim? Gruptaki 2. maç hangi gün?

Euro 2020 turnuvasında A grubunda Türkiye'nin 2. maçı Galler ile olacak. Peki Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Türkiye-Galler maçını kim kazanır? Hangi takım daha avantajlı? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Maç TRT'de ücretsiz mi yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye - Galler Euro 2020 Avrupa Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gruplardaki 2. maç hangi gün? Euro 2020 Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu nasıl? Hakemleri kim? Türkiye'nin ilk 11'i kimler? Galler'in ilk 11'i açıklandı mı?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 gruplardaki 2. maç olan Türkiye-Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19:00 'da başlayacak.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Galler maçı Bakü Olimpiyat Stadı'nda, Bakü Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gruplardaki 2. maç TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maç Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 kanallarında da yayınlanır.

HANGİ TAKIM DAHA AVANTAJLI?

Türkiye son yıllarda yükselişte bir takım. Her ne kadar defans hattımız sağlam olsa da Galler'in de köklü bir takım olduğunu unutmamak gerekiyor. Galler teknik direktörü ülkenin efsanesi Ryan Giggs. Galler, Euro 2016'da yarı finalde Portekiz'e 2-0 yenilmişti. Yani en sonki turnuvada yarı finale kadar yükselmişti. Bu bakımdan bizi zorlayan bir takım olabilir. Fakat Türkiye olarak bireysel anlamda çok iyi oyuncularımız var. Özellikle defans hattımız çok iyi. Aynı şekilde Burak Yılmaz da oldukça formunda. Favori olarak ülkemiz gösterilse de Galler'in tehlikeli bir takım olduğu söylenmektedir.