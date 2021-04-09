EURO 2020'de stadyum kapasiteleri belli oldu! Milli Takım'ın maçında tribünler dolup taşacak
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EURO 2020'de stadyum kapasiteleri belli oldu! Milli Takım'ın maçında tribünler dolup taşacak

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EURO 2020'de stadyum kapasiteleri belli oldu! Milli Takım'ın maçında tribünler dolup taşacak

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak ülkelerde stadyum kapasiteleri açıklandı. 12 şehirden 8'i için karara varan UEFA yönetimi, 4 şehrin durumunu 19 Nisan'da değerlendirecek. Milli Takım'ın Bakü'de oynayacağı Galler ve İsviçre maçlarında, 69 bin seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun yüzde 50'si dolacak.

UEFA, EURO 2020 için ev sahibi ülkelerle yapılan görüşmelerin ardından stadyum kapasitelerini belirledi.

EN AZ YÜZDE 25 DOLACAK

Bakü ve Saint Petersburg'daki maçlarda tribünlerin yüzde 50'si açık olacak. Macaristan ise Budapeşte'deki maçları tam kapasiteyle oynatmak istiyor. Amsterdam, Bükreş, Kopenhag ve Glasgow'daki mücadeleler ise yüzde 25 ile yüzde 33 arasında doluluk oranıyla oynanacak. İngiltere ise Wembley Stadyumu'ndaki maçlarda tribünlerin en az yüzde 25'ini açacağını taahhüt etti.

4 ŞEHİR İÇİN 19 NİSAN'DA KARAR VERİLECEK

Dört şehrin durumu ise belirsiz. UEFA, seyirci protokolünü henüz belirleyemeyen Münih, Roma, Bilbao ve Dublin'deki maçlar için 19 Nisan'da karar verecek. Söz konusu şehirler yüzde 25'ten fazla seyirci almayı kabul etmezse, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak stadyumların dördünde değişikliğe gidilecek.

MİLLİ MAÇTA TRİBÜNLER DOLACAK

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile oynayacağı karşılaşmalar 69 bin seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.

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