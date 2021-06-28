EURO 2020 Son 16 Turu'nda tarihi maç! Hırvatistan'ı 5-3 mağlup eden İspanya, çeyrek finale yükseldi
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EURO 2020 Son 16 Turu'nda tarihi maç! Hırvatistan'ı 5-3 mağlup eden İspanya, çeyrek finale yükseldi

EURO 2020 Son 16 Turu'nda tarihi maç! Hırvatistan'ı 5-3 mağlup eden İspanya, çeyrek finale yükseldi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020 Son 16 Turu'nda İspanya, Hırvatistan'ı 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Tarihi bir mücadeleye sahne olan maçta Hırvatlar 3-1'den geri dönerek maçı uzatma devrelerine götürdü. İlk uzatma devresinde İspanya bulduğu 2 golle karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu. İspanyolların çeyrek finalde rakibi Fransa-İsviçre maçının galibi olacak.

Hırvatistan ile İspanya, Kopenhag Parken Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tarihi mücadeleyi 5-3 kazanan İspanyollar, Hırvatistan'ı turnuvanın dışına iterek çeyrek finale yükseldi.

HIRVATİSTAN'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Karşılaşma iki takımın da karşılıklı ataklarıyla başladı. 20. dakikada Pedri'nin geri pasında İspanyol kaleci Simon topu kontrol edemedi ve Hırvatlar 1-0 öne geçti. Bu dakikadan itibaren rakip sahada baskısını artıran Boğalar, 38. dakikada Sarabia'nın golüyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 57. dakikada Azpilicueta'nın golüyle öne geçen İspanya bu dakikadan itibaren alışılagelmiş pas oyununu oynamaya başladı. Oyunun yönünü sürekli değiştiren İspanyollar, Hırvat futbolcuları topun peşinden koşturarak yorulmalarını hedefledi. Dakikalar 77'yi gösterdiğinde ise Ferran Torres farkı 2'ye çıkaran golü attı. Pes etmeyen Hırvatlar kalabalık hücumlarla İspanya kalesini ablukaya aldı. 85. dakikada Orsic ve 90+2. dakikada Pasalic'in golleriyle Hırvatistan tarihi bir geri dönüşe imza attı ve maçı uzatmalara götürdü. İlk uzatma devresinde İspanya 100. dakikada Morata ve 103. dakikada Oyarzabal'ın golüyle karşılaşmadan 5-3'lük galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi. Boğalar, çeyrek finalde Fransa-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.

Ali Gülhan
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EURO 2020 Son 16 Turu'nda tarihi maç! Hırvatistan'ı 5-3 mağlup eden İspanya, çeyrek finale yükseldi - Haberler Spor
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