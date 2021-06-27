EURO 2020 Son 16 Turu'nda Portekiz'i 1-0 yenen Belçika, çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu
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EURO 2020 Son 16 Turu'nda Portekiz'i 1-0 yenen Belçika, çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Portekiz'i 1-0 yenen Belçika, çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO Son 16 Turu'nda Belçika, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Son şampiyon Portekiz'i turnuvanın dışına iten Belçika'nın çeyrek finalde rakibi İtalya oldu.

Belçika ile Portekiz, Sevilla Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Son Avrupa şampiyonu Portekiz'i 1-0 yenen Belçika çeyrek finale yükseldi.

BELÇİKA, İLK GOLÜ BULMANIN AVANTAJINI KULLANDI

Karşılaşma boyunca iki takım da birbirine üstünlük sağlamaya çalışırken Belçika ilk golü bulmanın avantajını son dakikaya kadar kullandı. 42. dakikada Thorgan Hazard'la öne geçen Belçika, bu dakikadan itibaren topu ayağında tutmaya çalışan ve hücumu daha az düşünen taraf olarak dikkat çekti. Tehlikeli Portekiz ataklarında da gole izin vermeyen Belçika karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu.

Ali Gülhan
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EURO 2020 Son 16 Turu'nda Portekiz'i 1-0 yenen Belçika, çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu - Haberler Spor
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