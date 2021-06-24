EURO 2020 Son 16 Turu'nda Fransa, İsviçre'yle eşleşirken Portekiz'in rakibi ise Belçika oldu

EURO 2020 F Grubu'nda büyük bir heyecana sahne olan Fransa-Portekiz maçı 2-2 sona erdi. Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın karşılıklı gollerle damga vurduğu maçta heyecan son dakikaya kadar sürdü. Berabere biten karşılaşmanın ardından Fransa grubu lider bitirirken son 16 turunda İsviçre'yle eşleşti. Portekiz ise çeyrek final biletini almak için Belçika'yla karşılaşacak.

Portekiz ile Fransa büyük bir heyecana sahne olan maçta 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından F Grubu'ndan lider çıkan Fransa son 16 turunda İsviçre'yle eşleşirken, Portekiz ise Belçika'ya rakip oldu.

BENZEMA-RONALDO DÜELLOSU

Hızlı başlayan karşılaşmada iki takımda karşılıklı ataklarla rakip sahada etkili olmaya çalıştı. 31. dakikada Cristiano Ronaldo penaltı golüyle eşitliği bozarken Fransa'da Benzema yine penaltı golüyle skora dengeyi getirdi. İkinci yarının hemen başında 47. dakikada Benzama'yla öne geçen Fransa'ya 60. dakikada Cristiano Ronaldo yine penaltıdan cevap verdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.