EURO 2020'nin en iyi 11'ine İtalyan ve İngiliz futbolcular damga vurdu
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EURO 2020'nin en iyi 11'ine İtalyan ve İngiliz futbolcular damga vurdu

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EURO 2020'de nefes kesen finalin ardından seri penaltı atışlarında İngiltere'yi 3-2 yenen İtalya kupanın sahibi oldu. Dev turnuvada en iyi 11 belli oldu. İtalyan ve İngiliz futbolcuların damga vurduğu kadroya Belçika, Danimarka ve İspanya'dan da futbolcular alındı.

EURO 2020 son dönemlerin en çekişmeli turnuvalarından biri olarak tarihe geçti. Fransa, Almanya ve Portekiz gibi dev takımların ilk turlarda elenmesi şaşkınlık yaratırken İsviçre ve Danimarka gibi takımların turnuvada gösterdiği güçlü performans ise dikkat çekti. İtalya'nın şampiyonluğuyla sona eren turnuvanın ardından UEFA, en iyi 11 açıkladı.

KADRODA BELÇİKA, İSPANYA VE DANİMARKA'DAN DA FUTBOLCULAR YER ALDI

UEFA tarafından turnuvanın en iyi 11'inde İtalya'dan Donnarumma, Leonardo Bonucci, Spinazzola, Jorginho ve Chiesa bulunurken finalist İngiltere'den ise Maguire, Walker ve Sterling yer aldı. Danimarka'dan Hojbjerg, ile İspanya'dan Pedri, Belçika'dan Lukaku isimleri oldu.

EURO 2020'nin en iyi 11'i şu şekilde:

Donnarumma, Walker, Bonucci, Maguire, Spinazzola, Jorginho, Hojbjerg, Pedri, Chiesa, Sterling, Lukaku.

EURO 2020'nin en iyi 11'ine İtalyan ve İngiliz futbolcular damga vurdu
8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.
EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.
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