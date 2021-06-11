EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'yla karşılaşacak A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu

EURO 2020 açılış maçında A Milli Takım, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşılaşıyor. Tüm dünyanın izleyeceği maçta tribünlerde 3 bin Türk taraftarın olması bekleniyor. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Dev karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Ay-yıldızlı ekip EURO 2020'nin açılış maçında turnuvanın favorilerinden İtalya'yla karşılaşıyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada tribünlerde 17 bin kişinin olması beklenirken 3 bin Türk taraftar A Milli Takım'ın yanında olacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte, İtalya karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. İtalya'da ise tedavisi süren, orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin ilk 11'de olması beklenmezken yıldız ismin yedekler arasında olma ihtimali bulunuyor.

İTALYA İLE 14. RANDEVU

Türkiye, tarihinde 14. kez karşılaşacağı İtalya karşısında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi. Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

İŞTE İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Locatelli, Jorginho, Insigne, Barella, Berardi, Florenzi, Immobile

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak