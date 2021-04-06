EURO 2020'nin açılış karşılaşması olan İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacak

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EURO 2020'nin açılış karşılaşması olan Türkiye-İtalya maçı seyircili oynanacak. İtalyan hükümeti, UEFA'ya geçtiği bilgilendirmede sınırlı sayıda seyircinin tribünlerde olmasına izin verileceğini belirtti.

11 Haziran'da oynanacak EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile Türkiye karşılaşacak. İtalyan hükümeti maçın seyircili oynanması için yeşil ışık yaktı.

SINIRLI SAYIDA SEYİRCİ KABUL EDİLECEK

İtalya haber ajansı ANSA'nın geçtiği son dakika gelişmesine göre; İtalya hükümeti, İtalya Futbol Federasyonu ve UEFA'ya geçtiği bilgilendirmede, sınırlı sayıda seyircinin tribünde olmasına izin verdiklerini belirtti. Hükümet, İtalya Teknik Bilim Komitesi'nin hazırlayacağı protokollere göre kamu olaylarının güvenli koşullarda gerçekleşmesi için protokollerin açığa kavuşturulması gerektiğini de belirtti.

ÖNLEM İÇİN TELEFON UYGULAMASI YAPILACAK

İtalya Futbol Federasyonu, bu gelişme üzerine İtalya Teknik Bilim Komitesi'yle bir araya gelerek stadyuma alınacak futbolseverlerin koronavirüs taşımadığı, koronavirüs taşıyan biriyle temas etmediği ya da aşı yaptırdığına dair bir bilgi taşıyan telefon aplikasyonunu tanıtacağı da belirtildi.