Euro 2020 İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gruptaki 3. maç ne zaman? Maç kadrosu nasıl? Hakemleri kim?

Euro 2020 turnuvasında A grubunda Türkiye'nin 3. maçı İsviçre ile olacak. Peki Türkiye-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Türkiye-İsviçre maçını kim kazanır? Hangi takım daha avantajlı? Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Maç TRT'de ücretsiz mi yayınlanacak? Detaylar haberimizde...