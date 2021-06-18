EURO 2020: Hırvatistan: 1 Çekya: 1

EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geldi.

EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu oynanan mücadelede ilk gol 37. dakikada Lovren'in sebep olduğu penaltı sonrası Schick'den geldi. Schick, Çekya'yı 1-0 önce geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Hırvatistan ise ikinci yarının hemen başında skoru eşitledi. 47. dakikada Ivan Perisic, sert bir vuruşla skora dengeyi getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı