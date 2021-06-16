Euro 2020 günün maçları! 16 Haziran Çarşamba bugün Euro 2020 hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta?

Euro 2020 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçları halen devam etmektedir. Euro 2020 'de günlük ortalama 3 maç yapılıyor. Gruplar sona erdiğinde çeyrek final ve ardından yarı final maçları oynanacak. Peki 16 Haziran bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır?