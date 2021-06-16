Euro 2020 günün maçları! 16 Haziran Çarşamba bugün Euro 2020 hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta?
Euro 2020 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçları halen devam etmektedir. Euro 2020 'de günlük ortalama 3 maç yapılıyor. Gruplar sona erdiğinde çeyrek final ve ardından yarı final maçları oynanacak. Peki 16 Haziran bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır?
Avrupa Kupası Şampiyonası kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grup maçları oynanacak. Peki 16 Haziran Çarşamba Euro 2020 maçları nelerdir? Bugün hangi maçlar oynanıyor? Bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLADI NE ZAMAN BİTECEK?
Euro 2020 turnuvası 11 Haziran Cuma günü başlamıştı. Turnuva 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Yani, Euro 2020 turnuva tarihleri 11 Haziran-11 Temmuz arasındadır.
16 HAZİRAN ÇARŞAMBA EURO 2020 GÜNÜN MAÇLARI NELERDİR?
Bugün 3 maç oynanacak. Günün maçları şu şekilde:
Finlandiya - Rusya
Türkiye - Galler
İtalya - İsviçre
GÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Euro 2020 maçlarını TRT 1 ekranlarından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
GÜNÜN MAÇLARI SAAT KAÇTA?
- Finlandiya - Rusya maçı 16 Haziran Çarşamba saat 16:00'da
- Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba saat 19:00'da
- İtalya - İsviçre maçı 16 Haziran Çarşamba saat 22:00'da