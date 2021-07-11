EURO 2020 finalinde sahaya atlayan taraftarı güvenlik görevlileri güçlükle yakaladı
EURO 2020'de İtalya ile İngiltere arasında oynanan final maçının 87. dakikasında sahaya giren taraftar güvenlik görevlilerini yıka yıka sahaya daldı. Görevlilerin elinden her seferinde kaçmayı başaran taraftarın o anları sosyal medyaya damga vurdu. Sahanın içinde koşmayı bırakan taraftar daha sonra görevlilere teslim oldu ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
Wembley'de oynanan EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere karşılaşıyor. İki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 süren karşılaşmada sahaya atlayan bir taraftar oyunun durmasına sebep oldu.
İKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YERE YIKTI
Sahaya atladıktan sonra İtalya kalesine doğru koşan taraftar, güvenlik güçlerini de peşine taktı. İki güvenlik görevlisi yere yıkan taraftar yakalanmamayı başardı. Daha sonra koşmayı bırakan ve görevlilere teslim olan taraftarın o anları sosyal medyada gündem oldu.