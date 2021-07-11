EURO 2020 finalinde sahaya atlayan taraftarı güvenlik görevlileri güçlükle yakaladı

EURO 2020'de İtalya ile İngiltere arasında oynanan final maçının 87. dakikasında sahaya giren taraftar güvenlik görevlilerini yıka yıka sahaya daldı. Görevlilerin elinden her seferinde kaçmayı başaran taraftarın o anları sosyal medyaya damga vurdu. Sahanın içinde koşmayı bırakan taraftar daha sonra görevlilere teslim oldu ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.