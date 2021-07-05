Euro 2020 finale kim çıkar? Hangi takım daha avantajlı? Euro 2020 finalde hangi takımlar olacak?

Euro 2020 Avrupa Şampiyonasında çeyrek finallerin ardından yarı final maçlarına geçilecek. Yarı finaller yarın başlıyor. Futbol severler hangi 2 takımın finale çıkacağını çok merak ediyor ve hangi takımlar daha avantajlı konumda araştırıyor. Euro 2020 finale kim çıkar? İtalya mı, İspanya mı, İngiltere mi, Danimarka mı? Hangi takımlar finale çıkacak? İşte detaylar...

Euro 2020'de İtalya - İspanya ve İngiltere - Danimarka arasında yarı final maçları oynanacak. Ardından 11 Temmuz tarihinde ise final maçı yapılacak. Peki, Euro 2020 finale kim çıkar? Hangi takım daha avantajlı? Euro 2020 finalde hangi takımlar olacak? Euro 2020 finalist takımlar açıklandı mı, belli oldu mu?

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLADI NE ZAMAN BİTECEK?

Euro 2020 turnuvası 11 Haziran Cuma günü başlamıştı. Turnuva 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Yani, Euro 2020 turnuva tarihleri 11 Haziran-11 Temmuz arasındadır.

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Final maçı 11 Temmuz Pazar günü oynanacaktır. Final maçı İngiltere'nin Londra şehrinde oynanacak.

FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Final maçı TRT 1'de yayınlanacak.

EURO 2020 FİNALE HANGİ TAKIMLAR ÇIKAR?

Yarı final karşılaşmalarına baktığımızda maçlar İtalya - İspanya ve İngiltere - Danimarka arasında oynanacak. Şimdi teker teker bu maçların kısaca analizini yapalım.

İTALYA MI İSPANYA MI? HANGİ TAKIM FİNALE ÇIKAR?

Turnuvanın en favori gösterilen takımı kuşkusuz İtalya'dır. Hem defansıyla hem de hücum hattıyla İtalya kesin finale çıkar gözüyle bakılıyor. Gerçekten de Mancini bu yıl İtalya'yı çok farklı teknikte oynatıyor. İtalya'nın defansına baktığımızda 2 tecrübeli futbolcu dikkat çekiyor. Bonuccu ve Chiellini turnuvanın en iyi defansları arasında yer alıyor. Matematiksel olarak, kağıt olarak İtalya, İspanya'dan daha avantajlı konumdadır diyebiliriz. Şimdi sizler için bazı istatistikleri paylaşalım.

- İtalya yarı finale gelene kadar 2 gol yemiş ve toplam 11 gol atmıştır. İspanya ise toplamda 5 gol yemiştir ve 12 gol atmıştır. Bu durumda İtalyanların daha az gol yediğini görebiliyoruz. İspanyollar daha çok gol atmış fakat matematiksel açıdan İtalya daha avantajlıdır.

- Defans hattı dediğimiz gibi İtalya'nın daha kuvvetlidir. Bu durumda yine avantaj İtalya'da bulunuyor.

- İtalya'nın orta sahası daha iyi konumda fakat geçtiğimiz maçta Alessandro Florenzi sakatlanmıştı. Yarı finalde büyük ihtimalle maçta yer almayacak.

- Hücum hattına gelirsek İtalya'nın efsane 2 futbolcusu İnsigne ve İmmobile bu maçta da yer alacak. Gözler ise bu iki futbolcuda olacak. İspanya'nın forvet hattında ise Morata var. Futbol severlere göre İtalya'nın forvet hattının daha iyi olduğu düşünülüyor.

Bu sonuçlara göre İtalya'nın finale çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

İNGİLTERE Mİ DANİMARKA MI? HANGİ TAKIM FİNALE ÇIKAR?

İkinci yarı final maçı ise İngiltere-Danimarka arasında oynanacak. Bu maçta favori İngilizler olsa da turnuvanın sürpriz takımlarından birisi Danimarka da finale çıkabilir gözüyle bakılıyor. Fakat yarı final maçları İngiltere'nin evinde oynanacak. Bu bakımdan favori İngiltere olarak görülüyor. Şimdi matematiksel istatistiklere geçelim.

- İngiltere yarı finale gelene kadar hiç gol yemedi. Toplamda ise 8 gol atmıştır. Yani 8 gol atıp 0 gol yemiş. Diğer taraftan Danimarka ise toplamda 5 gol yemiş ve 11 gol atmıştır. Bu durumda İngiltere daha iyi gibi duruyor.

- Futbolcu bazında değerlendirme yapacak olursak İngiltere'nin defans ve hücum hattı daha iyidir. Bu açıdan da finale çıkacak takım İngiltere gibi duruyor.

Bu sonuçlara göre İngiltere'nin finale çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

FİNALE HANGİ TAKIM ÇIKAR?

Bize göre final karşılaşması İtalya-İngiltere arasında olacak gibi duruyor. Peki sizin tahmininiz nedir ve şampiyon kim olur? Yorum olarak bize yazabilirsiniz.