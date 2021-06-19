Euro 2020 F grubu puan durumu! Portekiz gruptan çıkar mı? Almanya ve Fransa gruptan çıkabilir mi? Ölüm grubunda (F) neler olacak, gruptan kim çıkacak?
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Euro 2020 F grubu puan durumu! Portekiz gruptan çıkar mı? Almanya ve Fransa gruptan çıkabilir mi? Ölüm grubunda (F) neler olacak, gruptan kim çıkacak?

Euro 2020 F grubu puan durumu! Portekiz gruptan çıkar mı? Almanya ve Fransa gruptan çıkabilir mi? Ölüm grubunda (F) neler olacak, gruptan kim çıkacak?
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Euro 2020'de ölüm grubu olarak adlandırılan F grubunda işler karışıyor! Almanya maçta şuan 4-2 önde. Maç böyle biterse gruptaki puan durumu 4-3-3-1 olacak ve herşey son maçta belli olacak. Şöyle ki son sıradaki Macaristan bile gruptan çıkabilir. Peki, Euro 2020 F grubu puan durumu nasıl? Kim daha avantajlı? Portekiz, Almanya, Fransa kim gruptan çıkar?

Euro 2020 F grubu puan durumu nasıl? Portekiz yenilirse gruptan çıkamayacak mı? Portekiz'in puanı kaç? Almanya'nın puanı kaç? Fransa'nın puanı kaç? Tüm cevaplar haberimizde.

EURO 2020 F GRUBU PUAN DURUMU

Şuanda Almanya Portekiz'i 4-2 yeniyor. Skor böyle biterse Almanlar 3 puana çıkacak, Portekiz ise 3 puanda kalacak. Şimdi F grubunun puan durumunu paylaşalım.

Eğer maç bu şekilde biterse yani Almanya yenerse güncel puan durumu:

  • Fransa - 4 puan
  • Almanya - 3 puan
  • Portekiz - 3 puan
  • Macaristan - 1 puan

PORTEKİZ YENİLİRSE GRUPTAN ÇIKAMAYACAK MI? HANGİ TAKIM GRUPTAN ÇIKAR?

Şuanda Portekiz sürpriz bir şekilde 4-2 yenik durumda. Eğer skor böyle biterse puan durumlar 4-3-3-1 olacak. Haliyle tüm takımların gruptan çıkma şansı devam edecek. Çünkü en iyi 3. olan 4 takım da gruptan çıkıyor. Son maçta Fransa-Portekiz ve Almanya-Macaristan arasında olacak.

Son maçlarda Almanya, Macaristan'ı yener şeklinde tahminler yapılıyor.

Fransa-Portekiz maçı ise sürprizlere açık. Çünkü Portekiz'de CR7 farkı bulunuyor. Cristiano Ronaldo dünyanın en iyi 2. futbolcusudur. Bu bakımdan C. Ronaldo Fransa maçında oynarsa durum değişebilir. Portekiz Fransa'yı yenebilir.

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Euro 2020 F grubu puan durumu! Portekiz gruptan çıkar mı? Almanya ve Fransa gruptan çıkabilir mi? Ölüm grubunda (F) neler olacak, gruptan kim çıkacak? - Haberler
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