EURO 2020 E Grubu'nda Polonya'yı 3-2 mağlup eden İsveç, lider olarak bir üst tura yükseldi

EURO 2020 E Grubu'nda İsveç, Polonya'yı 90+3'te attığı golle yıktı ve lider olarak bir üst tura yükseldi. İsveç'in 3-2 kazandığı maçın ardından Polonya, grubu son sırada bitirerek turnuvaya veda etti.