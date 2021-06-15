EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le 0-0 berabere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le 0-0 berabere kaldı

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le 0-0 berabere kaldı
Haberler.com - Haberler | Spor

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le yenişemedi. 0-0 sona eren karşılaşmada taraflar 1'er puana razı oldu.

İspanya, Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsveç'e diş geçiremedi. İki takımında net pozisyonlara girdiği karşılaşmada taraflar golü bulamadı ve sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Maçın genelinde İspanya genel olarak topa sahip olan taraf olmasına rağmen İsveç takım olarak iyi direnç gösterdi. İki takım da net ikişer net gol pozisyonundan yararlanamazken karşılıklı puanlar paylaşıldı.

EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, Slovakya'ya 2-1 mağlup oldu
EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, Slovakya'ya 2-1 mağlup oldu
Koronavirüse yakalandığı için İspanya'da kadro dışı kalan Llorente, model sevgilisiyle tatile gitti
Koronavirüse yakalandığı için İspanya'da kadro dışı kalan Llorente, model sevgilisiyle tatile gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Altun Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selma Ergeç Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le 0-0 berabere kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 00:14:33. #1.13#

title