EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le 0-0 berabere kaldı

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le yenişemedi. 0-0 sona eren karşılaşmada taraflar 1'er puana razı oldu.

İspanya, Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsveç'e diş geçiremedi. İki takımında net pozisyonlara girdiği karşılaşmada taraflar golü bulamadı ve sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Maçın genelinde İspanya genel olarak topa sahip olan taraf olmasına rağmen İsveç takım olarak iyi direnç gösterdi. İki takım da net ikişer net gol pozisyonundan yararlanamazken karşılıklı puanlar paylaşıldı.