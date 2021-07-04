EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de çeyrek final turu nefes kesen maçlara sahne oldu. İspanya, İsviçre'yi penaltılarda elerken, erken final niteliğindeki karşılaşmada İtalya'da Belçika'yı turnuvanın dışına itti. Öte yanda turnuvanın sürpriz ekibi Danimarka, Çekya engelini de geçerek yoluna doludizgin devam ederken, İngiltere'de Ukrayna karşısında zorlanmadı. Bu karşılaşmaların ardından dev turnuvada yarı final eşleşmeleri belli oldu.