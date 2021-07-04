EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu
EURO 2020'de çeyrek final turu nefes kesen maçlara sahne oldu. İspanya, İsviçre'yi penaltılarda elerken, erken final niteliğindeki karşılaşmada İtalya'da Belçika'yı turnuvanın dışına itti. Öte yanda turnuvanın sürpriz ekibi Danimarka, Çekya engelini de geçerek yoluna doludizgin devam ederken, İngiltere'de Ukrayna karşısında zorlanmadı. Bu karşılaşmaların ardından dev turnuvada yarı final eşleşmeleri belli oldu.
EURO 2020'de çeyrek final turu sona erdi. Turnuvanın favorilerinden İngiltere ve İtalya yoluna devam ederken Belçika ise yarı finale ulaşamadı. Kazananın kupanın bir ucundan tutacağı final öncesi yarı final eşleşmeleri belli oldu.
YARI FİNALDE DEV MAÇ
İtalya ile İspanya arasında dev bir mücadeleye sahne olacak EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri şöyle:
6 Temmuz 2021/22.00: İtalya-İspanya (Wembley Stadyumu, Londra)
7 Temmuz 2021/22.00: İngiltere-Danimarka (Wembley Stadyumu, Londra)