EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu
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EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020'de çeyrek final turu nefes kesen maçlara sahne oldu. İspanya, İsviçre'yi penaltılarda elerken, erken final niteliğindeki karşılaşmada İtalya'da Belçika'yı turnuvanın dışına itti. Öte yanda turnuvanın sürpriz ekibi Danimarka, Çekya engelini de geçerek yoluna doludizgin devam ederken, İngiltere'de Ukrayna karşısında zorlanmadı. Bu karşılaşmaların ardından dev turnuvada yarı final eşleşmeleri belli oldu.

EURO 2020'de çeyrek final turu sona erdi. Turnuvanın favorilerinden İngiltere ve İtalya yoluna devam ederken Belçika ise yarı finale ulaşamadı. Kazananın kupanın bir ucundan tutacağı final öncesi yarı final eşleşmeleri belli oldu.

YARI FİNALDE DEV MAÇ

İtalya ile İspanya arasında dev bir mücadeleye sahne olacak EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri şöyle:

6 Temmuz 2021/22.00: İtalya-İspanya (Wembley Stadyumu, Londra)

7 Temmuz 2021/22.00: İngiltere-Danimarka (Wembley Stadyumu, Londra)

Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngiltere, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngiltere, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
Ali Gülhan
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