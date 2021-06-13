EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda-Ukrayna maçı, tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu

EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Hollanda Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta pandemi sonrası normale dönen tribünlerden renkli görüntüler objektiflere yansıdı. Dün akşam oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Christian Eriksen'i de unutmayan taraftarlar, yıldız futbolcu için üzerinde 'Güçlü kal' yazan bir pankart açtı.