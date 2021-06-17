EURO 2020 B Grubu'nda Kevin De Bruyne'nin yıldızlaştığı maçta Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapayan Belçika'da ikinci yarıda oyuna giren Kevin De Bruyne maçın kaderini değiştirdi. Yıldız futbolcu yaptığı 1 gol ve 1 asistle takımını sırtladı. Karşılaşmanın 10. dakikasında ise bir önceki maçta kalp krizi geçiren Eriksen'e yönelik destek alkışları duygusal anlara sahne oldu.

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka ile Belçika karşı Kopenhag'da bulunan Parken stadında karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Belçika 2-1'lik skorla galibiyete ulaşan takım oldu.

ERİKSEN UNUTULMADI

Danimarka hızlı başladığı karşılaşmada henüz 2. dakikada Yussuf Poeulsen'in golüyle öne geçti. Mücadelenin 10. dakikası ise tarihi anlara sahne oldu. Bir önceki maçta kalp krizi geçiren Danimarkalı Eriksen 1 dakika boyunca her iki takım futbolcuları, hakemler ve tribünler tarafından alkışlandı. İlk yarı 1-0'lık Danimarka üstünlüğüyle geçilirken ikinci yarıda Kevin De Bruyne'nin oyuna dahil olmasıyla Belçika oyuna ağırlığını koydu. Yıldız futbolcu, 55. dakikada Thorgan Hazard'a yaptığı asistle oyuna dengeyi getirdi. Belçika'nın organize ve 3. bölgede hızlı oyunu dikkat çekti. Yine seri ve organize bir atakta De Bruyne 70.dakikada takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı. Bu sonucun ardından Belçika grupta 6 puana ulaşırken, Danimarka 1 puanda kaldı.