EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 2 (Maç sonucu)

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler'le karşı karşıya geldi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler'le karşı karşıya geldi. Galler her iki yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol taraftan Cengiz'in kullandığı kornerde arka direkte Merih ortaya indirdi. Kale önünde topla buluşan Burak'ın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

60. dakikada Zeki Çelik'in ceza sahası içerisinde Bale'e yaptığı müdahaleyi hakem Dias penaltı olarak değerlendirdi.

61. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Gareth Bale geldi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

62. dakikada penaltının kaçmasının ardından Uğurcan oyunu hızlı başlattı ve pasını Umur Meraş'a aktardı. Bu futbolcunun geri gönderdiği topta Uğurcan gecikince Bale ayak koydu ancak top az farkla auta gitti.

63. dakikada sol taraftan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Kaan Ayhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ward'da kaldı.

79. dakikada Galler tehlikeli geldi. Ramsey'in sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada Merih Demiral'ın üzerinden yükselen Bale kafayı vurdu ancak Uğurcan çizgi üzerinde kontrol etti.

87. dakikada soldan kazanılan korner atışını Hakan Çalhanoğlu kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Merih Demiral kafayı vurdu ancak kaleci Ward topu kornere gönderdi.

90+3. dakikada Galler, korner atışını paslaşarak kullandı. Korner köşesinde topla buluşan Bale, çizgiden çok rahat şekilde ilerleyerek ceza sahasına girdi ve pasını aktardı. Müsait pozisyondaki Roberts yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Artur Dias xx, Rul Tavares xx, Paulo Soares xx

Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Zeki Çelik x, Kaan Ayhan x, Çağlar Söyüncü x, Umut Meraş x (Mert Müldür dk. 72 x), Okay Yokuşlu xx (Merih Demiral dk. 46 x), Ozan Tufan x (Yusuf Yazıcı dk. 46 x), Hakan Çalhanoğlu x, Kenan Karaman x (Halil Dervişoğlu dk. 75 x), Cengiz Ünder x (İrfan Can Kahveci dk. 83 ?), Burak Yılmaz x

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Galler: Ward xx, Connor Roberts xx, Mepham xx, Rodon xx, Ben Davies xx, Morrell xx, Allen xx (Ampadu dk. 73 x), Bale xx, James xx (Neco Williams dk. 90+2 ?), Ramsey xxx (Wilson dk. 85 ?), Moore xx

Yedekler: Hennessey, Adam Davies, Gunter, Lockyer, Tyler Roberts, Norrington Davies, Jonny Williams, Brooks, Levitt

Teknik Direktör: Rob Page

Goller: Ramsey (dk. 42), Roberts (dk. 90+3) (Galler)

Sarı kartlar: Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Ben Davies, Chris Mepham (Galler) - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı