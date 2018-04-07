Etso Seçimlerinin Galibi Yücelik ve Ekibi Oldu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) seçimlerini mevcut başkan Lütfü Yücelik'in mavi listesi kazandı. 35 meslek grubundan 29'unu kazanan Yücelik, Erzurum'u ekonomik manada güçlü bir marka haline getirmek için çalışacaklarını söyledi.

ETSO'nun, 35 meslek grubunda 77 meclis üyesinin belirlendiği organ seçimleri, Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Mevcut Başkan Lütfü Yücelik ile Zafer Ergüney'in aday olarak liste hazırladığı seçimlerde, 3 Bin 62 kayıtlı seçmenden 2 Bin 316'sı oy kullandı.

Yücelik'in mavi, Ergüney'in ise kırmızı liste ile girdiği seçimler saat 17.00'de sona erdi. Yapılan sayım sonucu Yücelik'in listesi 35 meslek grubundan 29'unu kazandı. Diğer aday Ergüney ise 6 meslek grubunda seçimi önde tamamladı. 77 kişilik meclis sandalyesinin 63'ünü Yücelik'in mavi listesindeki isimler oluştururken, Ergüney'in listesindeki 14 üye meclise girebildi. Bu arada başkan adayı Zafer Ergüney, aday olduğu iki meslek grubundan da meclis üyesi seçilemedi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir konuşma yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, çok duygulu olduğunu belirterek, "Erzurum bizi bağrına basmış. Biz, söylem değil eylem adamıyız. Erzurumluya ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah ömür verdiği sürece, canımız sağ olduğu sürece hep beraber koşacağız. Erzurum'u ekonomik yönden markalaştıracağız. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunda ve ikinci 500 kuruluşunda Erzurum'un iki şirketi var. Bunları 4-5 yapacağız. O zaman refah, huzur ve birlik artar. Bizden kimse sıkıntı beklemesin. Biz birliğin ve dirliğin adamıyız. Birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Yeni dönemde ETSO Meclis üyeliğine seçilenler, hafta içerisinde bir araya gelerek yönetim kurulu, meclis başkanı, TOBB üst kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyelerini seçecek. - ERZURUM