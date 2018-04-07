Eto'da Güler Güven Tazeledi

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, yapılan meclis üyeliği seçimleri sonucunda güven tazeledi.

ETO'da 40 meslek komitesinde meclis üyeleri, Cumhuriyet Lisesi'nde yapılan seçimle belirlindi.

Mevcut Oda Başkanı Metin Güler ile diğer adaylar Erdoğan Tekgöz ve Ayhan Sezer'in hazırladıkları listelerle yarıştığı seçimde, 40 komitenin 34'ünü kazanan Güler, güven tazelemiş oldu.

Güler, gayri resmi seçim sonuçlarının belirlenmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimde görev alan herkese teşekkür etti.

"Şu anda seçimin yüzde 85'ini almış durumdayız." diyen Güler, şöyle konuştu:

"Artık, şeçim bitti. Bundan sonraki süreçte yapacağımız projeler daha da ön plana çıkacak. Bu kravatın çıkartıyor, artık herkesin başkanıyız. Ayrı gayri yok, mesele Eskişehir meselesidir. Daha iyi yerlere gelmek için uğraş vereceğiz. işimiz daha yeni başlıyor. Bugün seçim bitti, yarından itibaren yeni projelerle Eskişehir'i daha iyi yerlere taşıyacağız."

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yeni meclisin 14 Nisan Cumartesi günü yönetim kurulu ve meclis divanını belirlemek üzere toplanmasının öngörüldüğü bildirildi.