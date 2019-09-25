Ethem Sancak'tan Beşiktaş başkanlığına yeşil ışık!

25.09.2019 19:03

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifa kararı alması sonrasında kulübün başına kimin geçeceği konuşulurken, iş adamı Ethem Sancak'tan flaş bir açıklama geldi.

"SÜRECİ TAKİP EDİYORUM"

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, Ethem Sancak ile konuştuğunu belirterek, Twitter hesabından "13 yaşından beri Beşiktaş'ın neferiyim. Bana ihtiyaç olursa, böyle bir göreve gelmem istenirse elbette kaçmam ama henüz bir karar vermiş değilim. Süreci takip ediyorum." paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım: