SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Et fiyatlarında artış beklentisi - Ekonomi
Mehmet Şükrü, Fatsa, Ekonomi

Et fiyatlarında artış beklentisi

Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, "Salgın ülkemizden uzaklaştığında et fiyatlarına tahmini yüzde 30 oranında zam gelecektir" iddiasında bulundu.

13.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:34
Et fiyatlarında artış beklentisi

Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, "Salgın ülkemizden uzaklaştığında et fiyatlarına tahmini yüzde 30 oranında zam gelecektir" iddiasında bulundu.

Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, "Et satışlarımızda gözle görülür bir düşüş oldu. Bunun nedeni ise korana virüs salgınından dolayı birçok iş yerinin kapalı olmasıdır. Düğün, sünnet ve lokantalar başta olmak üzere bizim sektöre ciddi derecede etki etti. İş yerlerimizde kasaplar olarak perakende satışları yapıyoruz. Et fiyatları yükselişe geçtiğini hissederken bunun nedeni ise yem fiyatlarının çok yüksek olması olarak nitelendirebiliriz. İthal etlerde artık ülkemize gelmeyeceği için arz talep dengesine istinaden fiyatlar ciddi derece de artacaktır. Yüzde 60 piyasada durgunluk var. Salgın ülkemizden uzaklaştığında ise fiyatlar da gerçekten üst seviyelerde olacaktır. Yüzde 30 zam gelecektir et fiyatlarına. Tüketim şuan için devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kemiksiz etin 50-55 TL arasında olduğunu belirten Gülmez, kemikli etin ise 40-45 TL'den satıldığını sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemesi kapıda yapıldı Ekonomi
8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemesi kapıda yapıldı
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak Ekonomi
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Yurt dışından gelen gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak Ekonomi
Yurt dışından gelen gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı Ekonomi
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Ekonomi
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Hakkı Saruhan Oluç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Tarkan Ebru Polat Kim Kardashian
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Et fiyatlarında artış beklentisi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 14:15:02. #1.15#
title