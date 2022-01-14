Espor dünyasından F2'ye geçiş yapan Cem Bölükbaşı, espordan ne kadar kazandı?

FIA F2 Şampiyonası'nda Charouz Racing System takımında yer alacak Cem Bölükbaşı'nın espor kariyeri boyunca ne kadar kazandığını sizler için derledik. İşte detaylar…

TOPLAMDA 18 BİN DOLAR KAZANDI

Esportsearnings sitesindeki verilere göre ilk turnuvasına 17 yaşında katılan Cem Bölükbaşı 6 yıl içerisinde toplamda 7 turnuvaya katıldı. Katıldığı turnuvaların sadece ikisinde yüksek başarı elde eden Cem, toplamda 17,9 bin dolar kazandı.

İLK TURNUVASINA 17 YAŞINDA KATILDI

Cem Bölükbaşı, 17 yaşında katıldığı ilk turnuva olan rFactor 2 sim racing oyununda üçüncü olarak 174 dolarlık bir ödül ile ayrıldı. Daha sonrasındaki iki yıl içerisinde katıldığı iki turnuvada ise toplamda 30 dolar kazanabildi. 20 yaşına gelen Cem, bu sefer büyük oynayarak ilk önce iWRSGTWC 2018'e katıldı ve ikinci olarak bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Hemen arkasından 2 ay sonra F1 Esports 2018 turnuvasına katıldı ve orada da ikinci olarak 13,3 bin dolar kazandı.

BİR YILDA 13 BİN DOLAR KAZANDI

Cem Bölükbaşı, bir yıl içerisinde katıldığı iki turnuvadan toplamda 14,3 bin dolar kazanırken güzel bir başarı da elde etmiş oldu. 22 yaşında Assetto Corsa oyununun V10-R League Season 1 turnuvasında dördüncü olarak 3,2 bin dolar ödül kazandı. Son olarak ise katıldığı turnuva 23 yaşında oldu. Son katıldığı turnuvadan 235 dolarlık ödül ile ayrıldı.

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