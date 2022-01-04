Esnaf ziyaretine çıkan Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki: Ayrı bir hayal alemindeler - Haberler Ekonomi
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Esnaf ziyaretine çıkan Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki: Ayrı bir hayal alemindeler

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Torbalı'da esnaf ziyaretinde bulundu. Bir kırtasiye dükkanına giren ve esnafla sohbet eden Babacan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Esnafın "Hâlâ yüzde 20 enflasyonla yaşadığımızı zannediyoruz" sözlerine Babacan, "TÜİK'in enflasyonu komik rakamlar. Onlar artık ayrı bir hayal aleminde. İnsanları da yanıltıyorlar. Alışverişin içinde olan herkes görüyor" diye yanıt verdi.

Esnafın "Fotokopi kağıdını bir ay önce 20-25 liraya satıyorduk, şu anda 60 liraya satıyoruz. Kârımız yok. Yüzde 100'den aşağı zam gelen hiçbir şey yok. Hâlâ yüzde 20 enflasyonla yaşadığımızı zannediyoruz" sözleri üzerine Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar okuyan yazan nüfus için en temel ihtiyaç. TÜİK'in enflasyonu komik rakamlar. Onlar artık ayrı bir hayal aleminde. İnsanları da yanıltıyorlar. Alışverişin içinde olan herkes görüyor."

Esnaf ise "İnsanları yanıltıyorlar ama işin içinde olan da neyin ne olduğunu görüyor. Çanta satıyoruz, sattığımız çantayı yerine bir daha alıp koyamıyoruz. Artık hiç satmasak daha kârlı duruma geldik" dedi.

Bir okul çantasının fiyatını soran Babacan'a esnaf "Okul sezonunda bu çantaları 50 liraya satıyorduk, şu anda 100 liraya satıyorum ve yenisini alamıyorum. Artık etiketleri değiştirmekten etiket makinelerini bozduk. Ekonomik olarak sizin zamanınızda işler çok güzeldi. İnşallah yine aynı olur" diye karşılık verdi.

Babacan ise "Çabuk toparlar, çabuk düzelir. Onlar ne yaptığını bilmiyor. İşi bilen bir ekip başa geldiğinde yürür gider" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)
Emrah Tosunoglu:Milletin halini hatırını soran milletin sorunlarını sıkıntılarını çözmeye çalışıp ve tekrar o sorunları dile getirip konuşan bi tek millet ittifakı ve sizler varsınız bu gayretiniz ve çabanız için Allah bin kere razı olsun sizden... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Erol ergül :Tukureyim kullandığın, kullanacağın oy'a... Yazık yahu. Şu fotoğraftaki kucucuk cocuk artık yok. Hem de ne için?? Sıyasetınız batsın. Yıldım şu salvolardan... Cevap Yaz 11 10 Yayından Kaldır
öncevatan :babacan neyin peşindesin sen... Cevap Yaz 31 18 Yayından Kaldır
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