Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan : " 2020 yılında 41 ilden 139 kooperatifin 149 projesini destekleme kararı aldık. "

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan Antalya'da kooperatifleri, esnaf ve sanatkarları kapsayan ziyaretlerde bulundu.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan Antalya'da kooperatifleri, esnaf ve sanatkarları kapsayan ziyaretlerde bulundu. Genel Müdür Erkan, "Kadın kooperatiflerinin üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine yüzde 75 oranında, 150 bin TL'ye kadar hibe desteği verildi. 2020 yılında KOOP-DES kapsamında 41 ilden 139 kooperatifin 149 projesini destekleme kararı aldık. " dedi.

Genel Müdür Necmettin Erkan Antalya programına Ticaret İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek başladı. İl Müdürü Halil Özşahan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Erkan daha sonra Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve esnaf, sanatkar odalarının başkanları ile esnafın sorunları ve geliştirilen çözümler üzerine değerlendirmelerin yapıldığı ziyaretin ardından Türkiye Kooperatifçilik Vakfı ve Perakende firması Metro tarafından düzenlenen eğitim programının açılışını yaptı.

"Tüketici Talebine Uygun Üretim Nasıl Olmalı-Coğrafi İşaretler" başlığı taşıyan eğitim programının açılışında konuşan Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan refahın artırılması ve bölgeler arası ekonomik gelişme farkının azaltılmasında kooperatiflerin önemine değindi. Ülkemizde kadın nüfusun işgücüne katılım oranının yüzde 34 olduğunu belirten Erkan, Bakanlık olarak kadınları ekonomiye ve ticari hayata kazandırmayı önemsediklerini, bunun için kadın kooperatiflerinin lokomotif olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı'nın kadınların kooperatifleşme çabalarını desteklemek amacıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı- KOOPDES- çerçevesinde sağlanan finansman desteği hakkında bilgi veren Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan, "kadın kooperatiflerinin üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine % 75 oranında, 150 bin TL'ye kadar hibe desteği verildi. 2020 yılında KOOP-DES kapsamında 41 ilden 139 kooperatifin 149 projesini destekleme kararı aldık. Verilen desteklerin, kooperatiflerimizin teknolojiden ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi.

Necmettin Erkan dünyadaki gelişmelere de değinerek en iyi 300 kooperatifin ciro toplamının 2,5 trilyon doları aştığını belirtti. Bunun küçümsenecek bir rakam olmadığını vurguladı.

Erkan, konuşmasına kooperatifçiliğin birlikte iş yapabilme kültürü gelişmiş toplumlarda verimli bir şekilde sürdürüldüğünü, bizim kültürümüzde de "paylaşmayı bilmiyorsan ortak olmayacaksın" anlayışının kooperatifçiliğe uygun bir kültürel iklim oluşturduğunu ifade ederek devam etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kadın kooperatifleri için yürütülen çalışmaları titizlikle takip ettiğini, hibe ve benzeri finansman desteği sağlanması için büyük bir çaba içinde olduğunu söyleyen Genel Müdür Erkan, "Sayın Bakanımız sayesinde kadın kooperatiflerimiz hem sayı hem de verimlilik ve etkinlik bakımından her zamankinden iyi durumdadır. Bu vesile ile eğitime katılan bütün kooperatif ortaklarımıza Bakanımızın selamlarını iletiyorum" diyerek tamamladı.

Necmettin Erkan daha sonra Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan'ı ziyaret etti. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. Yılı vesilesiyle İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan'ı da makamında kutlayan Erkan buradan Kepez Belediyesine geçerek Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Kocaağa'dan covid-19 salgınında Belediye'nin esnaflara özel çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Antalya'da kooperatifleri de ziyaret eden Erkan üretim süreçlerini ve ürünleri inceledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı