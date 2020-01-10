Esnaf e-faturaya hazır değil

10.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:47

BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren 5 bin lira üzerindeki tüm faturalar için elektronik ortamda düzenleme zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, sistemi uygulayacak olan esnafın bu konuda hazır olmadığını ifade etti.