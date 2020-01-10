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Esnaf e-faturaya hazır değil

BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren 5 bin lira üzerindeki tüm faturalar için elektronik ortamda düzenleme zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, sistemi uygulayacak olan esnafın bu konuda hazır olmadığını ifade etti.

10.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:47
Esnaf e-faturaya hazır değil

BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren 5 bin lira üzerindeki tüm faturalar için elektronik ortamda düzenleme zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, sistemi uygulayacak olan esnafın bu konuda hazır olmadığını ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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