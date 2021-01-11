Eskişehirspor'un devre arası kampı Antalya'da
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Eskişehirspor'un devre arası kampı Antalya'da

11.01.2021 15:40 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:44
Eskişehirspor'un devre arası kampı Antalya'da

ESKİŞEHİRSPOR devre arası kamp programı için Antalya'ya hareket etti.

ESKİŞEHİRSPOR devre arası kamp programı için Antalya'ya hareket etti.

TFF 1'nci lig ekiplerinden Eskişehirspor, devre arası kampı için Antalya'nın Side ilçesinde hareket etti. Pazar gününe kadar sürecek kamp öncesinde teknik heyet ve oyunculara yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı. Alt yapı teknik direktörlerinin katıldığı kafilede sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Doğukan Ünal ve ön çapraz bağ ameliyatı olan Muhammet Yahya Akbulut yer almadı.Öte yandan Eskişehirspor'un görevine son verilen teknik direktör İlhan Var'ın yerine teknik direktör arayışlarını sürdürdüğü belirtildi.


Eskişehirspor'un devre arası kampı Antalya'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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