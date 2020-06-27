Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altay ile evinde 2-2 berabere kalan 55 yıllık çınar Eskişehirspor, bitime dört hafta kala TFF 2. Lig'e düştü.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor ve Altay kozlarını paylaştı. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Bu sonuçla Eskişehirspor ligin bitimine 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düştü.

Karşılaşmada Eskişehirspor'un golleri 53. dakikada Mehmet Özcan ve 68. dakikada Onur Bayramoğlu kaydetti. Altay'ın golleri ise 85. dakikada Kerim Avcı ve 86. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu attı.

Bu sonuçla Altay 5. sıradakini yerini korurken, 55 yıllık çınar Eskişehirspor puanını 12 yaptı ancak küme düşmekten kurtulamadı.