Eskişehirspor pas çalıştı TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yapılan gündüz antrenmanı ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler yönetiminde çalışan EsEs, ısınma hareketleriyle idmana başladı. Siyah-Kırmızılılar, circuit ve pas çalışmalarının ardından antrenmanı noktaladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA