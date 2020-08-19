Eskişehirspor pas çalıştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam etti.
19.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:57
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yapılan gündüz antrenmanı ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler yönetiminde çalışan EsEs, ısınma hareketleriyle idmana başladı. Siyah-Kırmızılılar, circuit ve pas çalışmalarının ardından antrenmanı noktaladı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA