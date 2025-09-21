Eskişehirspor Nazilli Bld. CANLI İZLE şifresiz! 3. Lig Eskişehirspor Nazilli Bld. maçı ne zaman?

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve yayını üstlenecek kanal Bi Kanal olacak. Maçın şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı da sporseverlerin dikkatini çekiyor. İzleyiciler, karşılaşmayı takip edebilecekleri platform ve kanal bilgilerine aşağıdaki tabloda ulaşabilecekler.

ESKİŞEHİRSPOR – NAZİLLİ BLD. MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig'de oynanacak Eskişehirspor – Nazilli Belediyespor karşılaşması, Bi Kanal ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Taraftarlar, bu heyecan dolu maçı televizyondan ya da internet üzerinden takip edebilecek.

Bİ KANAL FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bi Kanal yayını, Digiturk 71. kanal, D-Smart 100. kanal ve Kablo TV 1. kanal üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla da şifresiz olarak takip edilebiliyor.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Eskişehirspor ile Nazilli Belediyespor arasındaki mücadele, 21 Eylül 2025 Pazar günü sahne alacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve 90 dakika boyunca nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak.

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki bu önemli maç, Eskişehir'de bulunan Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar hem tribünden hem de ekran başından bu heyecana ortak olabilecek.