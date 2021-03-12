Eskişehirspor Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı
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Eskişehirspor Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı

12.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:06
Eskişehirspor Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig'in 26'ncı haftasında Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Eskişehirspor hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig'in 26'ncı haftasında Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Eskişehirspor hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirspor Keçiörengücü'ne karşı 13 Mart saat 13: 30'da Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Vali Hanefi Demirkol tesislerinde Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden Muhammet Akbulut'un yanı sıra adale sertliği bulunan Onur Bayramoğlu yer almadı. Antrenmanda yer alan futbolcular ısınmanın ardından yaptıkları dar alanda pas çalışması sonrasında antrenmana taktik çalışmalarla devam etti. Çalışmalar esnasında ayak bileği sakatlığı geçirip antrenmanı yarıda bırakan Emir Yıldız'ın Keçiörengücü karşısında forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak.

Eskişehirspor kafilesi bugün saat 14: 30'da Ankara'ya hareket edecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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