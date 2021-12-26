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Eskişehirspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2021-2022 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

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TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2021-2022 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanla çalışmalara başlayan siyah-kırmızlılar, Teknik Direktör Suat Kaya idaresinde ısınma hareketleri ve koşu yaptı. 29 Aralık Çarşamba gününe kadar tesislerde çalışmalara devam edecek olan Eskişehirspor, sonrasında kamp için Antalya'ya gidecek. Kamp programı 8 Ocak'ta sona erecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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