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Eskişehirspor hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, kamp döneminde ayrı ayrı yetenekleri bir araya getirerek bir sistem çıkarma amacında olduklarını söyledi.

Eskişehirspor hazırlıklarını sürdürüyor
22.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:49

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, kamp döneminde ayrı ayrı yetenekleri bir araya getirerek bir sistem çıkarma amacında olduklarını söyledi.

Belirlenen takvime göre 11 Eylül tarihinde başlayacak TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi Eskişehirspor'da hazırlıklar devam ediyor. 15 Ağustos tarihinden itibaren Eskişehir'de kampta olan siyah-kırmızılılar, günde çift antrenmanla kondisyon yüklemesini gerçekleştiriyor. Eskişehirspor ilk hazırlık maçını da Gaziantep FK ile 24 Ağustos Pazartesi günü oynayacak. Antrenman öncesi kamp sürecini değerlendiren Teknik Direktör Mustafa Özer ise oyuncularının isteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ikinci etap kamp çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

"Ortaya bir denge, bir sistem çıkarma amacındayız"

Günde çift antrenman ile oyunculara yüklemeler yapıldığını vurgulayan Mustafa Özer, "Kondisyon anlamında özellikle genç oyuncularımıza yükleme yapıyoruz. Fizik, teknik ve taktik çalışıyoruz. Ayrı ayrı olan yetenekleri bu kamp döneminde bir araya getirip, ortaya bir denge, bir sistem çıkarma amacındayız. Kamp başında kalecimiz Alp ve kaptanımız Sezgin talihsiz birer sakatlık geçirdiler. Önceliğimiz her zaman oyuncularımızın sağlığı. Başka bir sakatlık olmadan kamp sürecini tamamlamak tek temennimiz. Ayrıca Kıvanç'ın da takıma katılmasıyla hepimiz moral bulduk. Geçtiğimiz sene oluşturduğumuz kadroyu tutmak, genç oyuncularımıza örnek olabilecek yetenek ve karakterde oyuncularımızın bizimle olması çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam, kamp programı ile ilgili olarak da, "Pazartesi günü Gaziantep FK ile bir hazırlık maçımız olacak. Bu maçlar eksiklerimizi daha net değerlendirebilmek adına bizim için çok önemli. 27 Ağustos'ta yapacağımız antrenmandan sonra 2 gün izin vereceğiz. 30'unda yeniden toplanıp, hazırlıklarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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