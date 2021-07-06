Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu eski yönetimleri hedef aldı

- Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu eski yönetimleri hedef aldı Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu: "Kulüp borçlanamaz olmuş ve itibarını kaybetmiş" "Trabzonspor'la buzları eritmek iki camia açısından çok önemli" Seçimli kongreye 6 gün kala yönetime aday bulamayan Eskişehirspor'da,...

- Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu eski yönetimleri hedef aldı

Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu:

"Kulüp borçlanamaz olmuş ve itibarını kaybetmiş"

"Trabzonspor'la buzları eritmek iki camia açısından çok önemli"

ESKİŞEHİR - Seçimli kongreye 6 gün kala yönetime aday bulamayan Eskişehirspor'da, Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu, "Mesut Hoşcan yönetimini kapsayan 89 dosyanın yüzde 80-85 aralığında o dönemden kalma borçlar. Ondan sonra da kulüp adeta borçlanamaz olmuş ve itibarını kaybetmiş" dedi.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu, önceki yönetimlerde yapılan hatalara dikkat çekti. Kulübün yaklaşık 150 milyon TL borcu olduğunu dile getiren Çelikoğlu, borcun büyük çoğunluğunun 2013-2014 yıllarında Mesut Hoşcan başkanlığındaki yönetimden kalan borçlar olduğunu söyledi. 12 Temmuz Pazartesi günü devam edilecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yine yönetim kurulu oluşturulamazsa kulübün kapanma aşamasına geçeceğini vurgulayan Çelikoğlu, Eskişehirspor'un kapanışına imza vermek için kongreye katılamayacağını belirtti. Geriye toplamda 26 alacaklı dosyası kaldığını aktaran Çelikoğlu, dosyaların maliyetinin yaklaşık 35-40 milyon TL olduğunu dile getirdi.

"Kulüp borçlanamaz olmuş ve itibarını kaybetmiş"

Çelikoğlu, "15 günlük süreye geldiğimizde birtakım mesafeler aldık. Bu mesafeleri alırken 89 tane dosyamız vardı. Bunun 64 tanesi TFF'ye bağlı, 5 tanesi de FIFA'ya aksedilmiş borçlar. 62 tanesinde herhangi bir bedel ödemeden sadece muvafakatname alarak 63 dosyadan izin aldık. Bunlar şikayet değil. Bu borçlar 2013-2014 yılında olmuş, yargıya 2015 yılında intikal etmiş borçlar. Mesut Hoşcan yönetimini kapsayan 89 dosyanın, yüzde 80-85 aralığında o dönemden kalma borçlar. Ondan sonra da kulüp adeta borçlanamaz olmuş ve itibarını kaybetmiş. Kimse bu kulübe şartlar ne olursa olsun gelmek istememiş. dedi.

"Trabzonspor'la buzları eritmek iki camia açısından çok önemli"

Trabzonspor ile ilgili yaşanan imza sorunuyla ilgili bordo-mavili camianın iyi niyetli bir adım attığını söyleyen Ali Çelikoğlu, "Trabzonspor'la ilgili de ilginç bir gelişme yaşandı. Kendileri bizi davet ediyorlar. Bu bir dostluk mesajı, iki camia arasındaki buzları eritmek açısından çok önemli. ancak şahsımın ve Divan Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın, kulübümüzün geldiği noktada motivasyonu düştü. Biz hiç kimseye borcu silsin diye bir talepte bulunmadık. Bilakis makul bir vadede makul ödemelerle ödeyebileceğimizi söyledik.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü