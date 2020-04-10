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Eskişehirspor, Ruud Boffin, Spor

Eskişehirspor Başkanı Akgören'den ceza açıklaması

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, siyah-kırmızılı camiaya Ruud Boffin'in alacaklarına ilişkin olarak verilen puan silme ve transfer yasağı ile ilgili açıklamada bulundu.

10.04.2020 19:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:29
Eskişehirspor Başkanı Akgören'den ceza açıklaması

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, siyah-kırmızılı camiaya Ruud Boffin'in alacaklarına ilişkin olarak verilen puan silme ve transfer yasağı ile ilgili açıklamada bulundu.

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,"Tüm camiamızın da yakından bildiği üzere son 3 yıldır geçmiş dönemlerde atılmış imzalarla ilgili kulüp olarak ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ruud Boffin, kulübümüze 5 sene emek vermiş, camiamız tarafından sevilmiş ve buradan da ciddi paralar kazanmış bir oyuncumuz. Kendisinin alacağı faizleriyle 430 bin Euro gibi bir tutara ulaşmış durumda. Oyuncuyla ve avukatıyla görüştük ve kendisine ödeyebileceğiz tutarı ilettik. Oyuncumuza 75 bin Euro değerinde bir ev ve 100 bin Euro nakit teklif ettik. Kendisi de bu ödeme planına ılımlı yaklaştı. Biz oyuncumuzla anlaştığımızı düşünürken bugün öğle saatlerinde tarafımıza puan silme cezası tebliğ edildi" ifadelerine yer verdi.

İtiraz haklarını da kullanacaklarını belirten Başkan Akgören, korona virüs (Covid-19) nedeniyle tüm dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiğini de sözlerine ekleyerek bu süreçte FIFA'nın tüm organizasyonlarını ertelemişken, bu gibi bir cezanın gündeme gelmesinin kendilerini ayrıca üzdüğünü söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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