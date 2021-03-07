Eskişehirspor: 3-0

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)AKHİSARSPOR: Lukac (xx) - Semih (xxx), Doğukan (xxx), Cihat (xx), Orhan (xx), Çekdar (xxx) (Dk. 76 Yavuz Serkan xx), Mert (xx), Keita (xx) (Dk. 63 Onurcan xxx), Peter (xxx), Kadir (xx) (Dk. 26 Akwo Ayuk Taku xx), Delarge (xxx) (Dk. 76 Berat Onur xx)ESKİŞEHİRPOR: Cengiz (x) - Emir (x), Mevlüt (xx), Sezgin (x) (Dk. 80 Buğra x), Furkan Balaban (x) (Dk. 46 Bartu x), Berkay (xx), Onur Bayramoğlu (xx), Selman (x), Kaan (x) (Dk. 46 Furgan Polat x), Talha (x) (Dk. 76 Tolga xx), İbrahim Halil (x)GOLLER: Dk. 8 Delarge, Dk. 62 Emir (Kendi kalesine), Dk. 72 Onurcan (Akhisarspor)SARI KARTLAR: Peter, Mert (Akhisarspor), Onur Bayramoğlu ( Eskişehirspor

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 5 mağlubiyetle düşme hattından çıkamayan Akhisarspor, evinde son sıradaki Eskişehirspor'u yenerek umut tazeledi: 3-0. Yeşil-siyahlı ekip, genç ağırlıklı kadroyla maçlara çıkan rakibi karşısında 8'inci dakikada Delarge, 62'nci dakikada kendi kalesine Emir ve 72'nci dakikada Onurcan'ın golleriyle farka koştu. Yeni teknik patronu Fırat Gül yönetimindeki ikinci maçta mağlubiyet serisini sonlandıran Akhisar, bu skorla 22 puana ulaşmasına rağmen düşme hattında kaldı. Akhisarlı futbolcuları maç için stada Yılmaz Atabarut Tesisleri önünde meşaleler yakan taraftarlar uğurladı. Eskişehirspor ise bu sonuçla 7 puanda kalıp kurtuluş umutlarını mucizelere bıraktı. 8'inci dakikada Akhisarspor, Eskişehirspor defansının hatasından bulduğu golle öne geçti. Ceza sahasında Eskişehir defansının uzaklaştıramadığı pozisyonda Sezgin'in ayağından topu kapan Delarge, kaleci Cengiz'i de geçip ağları havalandırdı: 1-0.62'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Semih sağ çaprazda Talha'dan kaptığı topu Çekdar'la buluşturdu. Çekdar'ın kale önüne ortasını Emir ters bir vuruşla kendi kalesine yolladı: 2-0.72'nci dakikada Akhisar 3'üncü golü buldu. Peter'in ara pasıyla ceza sahasına giren Çekdar'ın ayağındaki topa kaleci Cengiz müdehale etti. Onurcan, önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.Maç 3-0 sonuçlandı.



- Akhisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ