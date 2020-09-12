Eskişehirspor: 1-0
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Eskişehirspor: 1-0

STAT: OsmanlıHAKEMLER: Emre Kargın, Baran Eraslan, Murat Tuğberk CurbayANKARASPOR: Bayram Kılıç (Dk. 35 Kerem Vergilier), Ali Ülgen, Halil İbrahim Esen, Tamer Aşık, Fatih Kızılkaya, Doğukan Efe, Tunahan Keskin, Berkay Anıl Demir (Dk. 66 Muzaffer Doğan), Erdem Çetinkaya, Beykan Şimşek (Dk.

Eskişehirspor: 1-0
12.09.2020 21:20 | Son Güncelleme: 12.09.2020 21:25

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Emre Kargın, Baran Eraslan, Murat Tuğberk CurbayANKARASPOR: Bayram Kılıç (Dk. 35 Kerem Vergilier), Ali Ülgen, Halil İbrahim Esen, Tamer Aşık, Fatih Kızılkaya, Doğukan Efe, Tunahan Keskin, Berkay Anıl Demir (Dk. 66 Muzaffer Doğan), Erdem Çetinkaya, Beykan Şimşek (Dk. 84 Yiğit Kotan), Barış Zeren (Dk. 82 Berk Yiğit Karadağ)ESKİŞEHİRSPOR: Melih Ağa, Muhammet Yahya Akbulut, Furkan Balaban, Onur Bayramoğlu, Bedirhan Altunbaş (Dk. 86 Buğra Çağlıyan), Furgan Polat (Dk. 69 Berkay Tanır), Hasan Ulaş Uyğur (Dk. 69 Bilal Ceylan), Mehmet Özcan, Talha Erdoğan, Alimi (Dk. 60 Sholaja), İbrahim Halil ÖnerGOL: Dk. 59 Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)SARI KARTLAR: Dk. 8 Tunahan Keskin, Dk. 49 Halil İbrahim Esen, Dk. 54 Doğukan Efe, Dk. 90 3 Kerem Vergilier (Ankaraspor) - Dk. 14 Alimi, Dk. 58 Muhammet Yahya Akbulut, Dk. 90 Berkay Tanır (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta karşılaşmasında Ankaraspor sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 59'uncu dakikada Erdem Çetinkaya kaydetti. Ankaraspor'da 16 yaşındaki file bekçisi Bayram Kılıç ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak genç kaleci, maçın 35'inci dakikasında elinden sakatlanınca, yerine Kerem Vergilier oyuna dahil oldu.

- Ankara

Kaynak: DHA

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