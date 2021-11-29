Eskişehirli sporcuların Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndaki başarısı - Haberler Spor
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Eskişehirli sporcuların Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndaki başarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eskişehirli sporcuların Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndaki başarısı

Eskişehirli iki sporcu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinciliği, bir sporcu ise üçüncülüğü elde etti.

Eskişehirli iki sporcu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinciliği, bir sporcu ise üçüncülüğü elde etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 24 Kasım tarihinde başlayan ve 3 Aralık tarihlerine kadar devam edecek olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası devam ediyor. Şampiyonada, Eskişehirli sporculardan Tuğba Yıldırım U18 sağ ve sol kol 55 kilogramda, Feride Naz Aslan U15 sağ kol 55 kilogramda dünya şampiyonu olurken, Ahmet Sevim ise U18 65 kilogramda dünya 3'üncüsü oldu. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli sporcuların Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndaki başarısı

Eskişehirli sporcuların Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndaki başarısı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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